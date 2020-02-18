Эксперт: клинические испытания в США вакцины от коронавируса займут не менее года

Минимум от одного года до полутора лет потребуется в США на разработку и клинические испытания вакцины от нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телекомпании CNN американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Если его распространение примет более диффузный характер по всему миру, то появится реальная опасность возникновения глобальной пандемии. Сейчас я считаю, что риск [коронавируса] в Соединенных Штатах является минимальным, а людям следует заниматься своими обычными делами. Однако за ней [ситуацией с коронавирусом] надо приглядывать, потому что все может измениться", - предупредил вирусолог,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его оценке, в США завершение разработки и клинических испытаний вакцины от нового коронавируса потребуется "по крайней мере от одного года до полутора лет".