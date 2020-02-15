Зограб Мнацаканян встретился с комиссаром по вопросам пропаганды европейского образа жизни

14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РА ЗограбМнацаканян встретился с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром по пропаганде европейского образа жизни Маргаритисом Скинасом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА.

Поздравляя господинаСкинаса с новым мандатом в ЕС, министр Мнацаканян пожелал ему всяческих успехов в миссии ответственного за европейский континент - миссии, отвечающей за управление миграцией и поддержку молодежи.

Стороны обсудили также насыщенную повестку отношений Армения-ЕС и высоко оценили существующий уровень партнерства. Министр Мнацаканян подчеркнул готовность более тесно сотрудничать с Комиссией ЕС и Европейской службой внешних действий.

В контексте обсуждения вопросов миграции и свободного передвижения комиссар ЕС посчитал образцовым сотрудничество Армении в реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Арменией.

Министр Мнацаканян придал особое значение началу диалога обупрощении визового режима, отметив, что либерализация процесса позволит дальнейшее расширение контактов между людьми и станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества между Арменией и странами-членами ЕС.

В контексте активизации и активизации контактов между людьми собеседники подчеркнули важность реализации программ поддержки молодежи.