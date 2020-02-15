Двусторонние встречи, обсуждение карабахского конфликта — продолжается визит Пашиняна в Германи

Третий день рабочего визита премьер-министра Армении Николая Пашиняна в Германию продолжится в Мюнхене с насыщенной повесткой двусторонних встреч.

Как передает корреспондент Арменпресс из Мюнхена,первая встреча третьего рабочего дня состоится с генеральным секретарем Совета Европы Марией ПечиновичБурич. Также запланированы двусторонние встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халедом Аль Хамадом Аль Сабахом и премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. Планируется также рукопожатие с президентом Латвии Эгилсом Левитцем.

В контексте визита Николая Пашиняна в Германию самой обсуждаемой темой последних дней была возможная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча, скорее всего, состоится, сообщается на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры двух стран примут участие в обсуждении проблемы Нагорного Карабаха. Оно состоится 15 февраля с 17:30 до 18:15 часов по местному времени (с 20:30 до 21:15 часов по ереванскому времени). Обсуждение будет проходить под председательством Селесты А.Валандер, президента и главного исполнительного директора Российского фонда США.

14 февраля в Мюнхене открылась 56-я Международная конференция по безопасности с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Присутствует также президент Армении Армен Саркисян.