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Принятая резолюция - свидетельство многовековой дружбы армянского и сирийского народов: МИД Армении

Принятая резолюция - свидетельство многовековой дружбы армянского и сирийского народов: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по поводу принятия Народным Советом Сирийской Арабской Республики резолюции о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

Мы высоко ценим принятие Народным Советом Сирийской Арабской Республики резолюции о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи.

Развязанный правительством младотурок геноцид, значительная часть которого была совершена на территории Сирии, находящейся в тот период под властью Османской империи, является частью общей исторической памяти армянского и сирийского народов.

Сирийский народ, ставший свидетелем геноцида армянского народа, одним из первых протянул руку помощи жертвам геноцида. Тысячи переживших геноцид вновь обрели родину в Сирии, и сформировав одну из самых процветающих армянских общин, внесли свой вклад в развитие Сирии.

Эта резолюция является ярким доказательством вековой дружбы и взаимной симпатии между армянским и сирийским народами. Она является весомым вкладом в дело восстановления исторической справедливости и предотвращения геноцидов.

Сегодня, когда народ Сирии проходит через тяжелые испытания, мы выражаем нашу солидарность и поддержку в преодолении существующих вызовов”.




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