Пашинян исключает, чтобы правительство закрывало глаза на какие-либо коррупционные явления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что правительство не будет закрывать глаза на какие-либо коррупционные явления или сделки. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Карена Симоняна.

Симонян отметил, что проверка ввозимого в Армению продовольствия делегированы 4 лабораториям, но он заметил, что одна из них получает подавляющее большинство заказов. По словам депутата, согласно полученной им информации, этот дисбаланс сформировался в результате определенных личных связей.

«Если будут личные связи, я обещаю, что стороны этих контактов, виновные будут строго наказаны», - сказал премьер, призвав передать эти данные правоохранительным органам.

Премьер-министр отметил, что в течение многих лет говорилось, что эта лаборатория по безопасности пищевых продуктов имеет монополию, и по этой причине власти либерализации поле. «Если по ходу будет выявлено, что в этом замешаны чиновники, я обещаю, что эти люди будут наказаны самым суровым образом», - сказал он, напомнив, что некоторые сферы либерализованы после многих лет критики.

«Я заверяю, что, как и во многих других случаях, так и здесь исключается, чтобы мы закрывали глаза на какое-либо коррупционное явление или не обращали на такие явления пристального внимания», - сказал премьер-министр и поручил Инспекции по безопасности пищевых продуктов ответить депутату в письменном виде.