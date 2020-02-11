Никол Пашинян и Абдалла II обсудили вопросы развития экономических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве принял короля Иорданского Хашимитского Королевства, Его Королевского Величества Абдаллу II Ибн аль-Хусейна аль-Хашими, находящегося в Армении с официальным визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Приветствуя короля Иордании, премьер-министр отметил:

“Ваше превосходительство, для меня большая честь видеть Вас в нашей стране. Это исторический визит, Ваш первый визит в Армению. И как мы уже успели обсудить - не последний. Мы надеемся еще много раз видеть Вас в нашей стране.

Отношения с Иорданией для нас очень важны, поскольку в целом Средний Восток и Вашу страну мы воспринимаем как направление стратегического партнерства. Я очень рад, что отношения между нашими странами активизируются. Мы уже конкретизировали результаты, имеем несколько особых направлений, которые представляют двусторонний интерес. Я также рад, что с Вами прибыла делегация предпринимателей, и мы собираемся подписать конкретный документ для улучшения и повышения эффективности наших отношений.

Я очень рад возможности еще раз встретиться с Вами. Хочу подчеркнуть, что наш народ имеет позитивные исторические воспоминания, связанные с Вашей страной, поскольку Ваша страна, Ваш народ оказали большую помощь армянам, спасшимся от геноцида, и этот факт еще более согревает наше отношение к Иордании и его народу. Это мощная основа наших отношений, и я надеюсь, что на этой основе мы сможем построить действительно впечатляющие отношения. Благодарю Вас”.

Абдалла II отметил: “Ваше превосходительство, благодарю Вас. Как вы отметили, мы очень гордимся историей, которую разделили наши народы. Меня так тепло приняли с первого же момента моего прибытия в Армению, и, как Вы сказали, я надеюсь, что это всего лишь один из моих будущих многочисленных визитов.

Наша особая дружба продолжается уже долгие годы, и я надеюсь, что она станет еще ярче и теплее. Мы гордимся тем, что разделили свои истории. Нам еще многое предстоит сделать вместе, и мне кажется, Вы это тоже подтвердите.

Я очень оптимистичен и восхищен Вашим приемом”.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся развития армяно-иорданских экономических и гуманитарных отношений.

Премьер-министр Пашинян отметил, что в настоящее время экономика Армении имеет хорошие тенденции развития, и в стране создана благоприятная экономическая среда. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в привлечении иорданского бизнеса и капитала и они имеют хорошие перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики. Глава правительства Армении добавил, что наша страна может стать хорошей площадкой для иорданских бизнесменов для выхода на рынок Евразийского экономического союза на льготных условиях.

По словам Абдаллы II, правительство его страны также заинтересовано в развитии торгово-экономических связей с Арменией, и они заинтересованы в сотрудничестве в сферах туризма, сельского хозяйства, информационных технологий и других.

В контексте придания нового импульса двусторонним отношениям стороны отметили также важность реализации совместных работ по упрощению визового режима.

Премьер-министр Армении и король Иордании обменялись мнениями также относительно событий на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Стороны коснулись переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули важность решения проблемы переговорным путем.

Абдалла II пригласил премьер-министра Пашиняна с официальным визитом в Иорданию.