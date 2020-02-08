Проект референдума представлен президенту Армении

Спикер НС Арарат Мирзоян направил в аппарат президента Республики Армения Армена Саркисяна проект референдума по вопросу о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.

Об этом Арменпресс сообщила помощник президента РА Асмик Петросян.

Согласно юридическому регламенту, президенту Армену Саркисянупредоставляется три рабочих дня для подписания.

6 февраля Национальное Собрание Республики Армения решило вынести вопрос о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда на всенародный референдум.