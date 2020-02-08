Проект референдума представлен президенту Армении
15:41, 8 Февраль, 2020
Спикер НС Арарат Мирзоян направил в аппарат президента Республики Армения Армена Саркисяна проект референдума по вопросу о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.
Об этом Арменпресс сообщила помощник президента РА Асмик Петросян.
Согласно юридическому регламенту, президенту Армену Саркисянупредоставляется три рабочих дня для подписания.
6 февраля Национальное Собрание Республики Армения решило вынести вопрос о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда на всенародный референдум.