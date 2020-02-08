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Проект референдума представлен президенту Армении

Проект референдума представлен президенту Армении

Спикер НС Арарат Мирзоян направил в  аппарат  президента Республики Армения Армена Саркисяна  проект референдума по вопросу о прекращении  полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.

Об этом Арменпресс сообщила помощник президента РА Асмик Петросян.

Согласно юридическому регламенту, президенту Армену Саркисянупредоставляется  три рабочих дня для  подписания.

6 февраля Национальное Собрание Республики Армения решило вынести  вопрос о прекращении  полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда на всенародный референдум.




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БелТА

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