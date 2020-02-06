В отношении трех сослуживцев военнослужащего по делу о его смерти избрана мера пресечения в виде аре

По уголовному делу, расследуемому в первом гарнизонном следственном отделе по факту смерти рядового Ваграма Мкртычевича Авакяна, по отношению к обязательным срочным военнослужащим, рядовым Д. М. , Х. Г. и А. С. в качестве меры пресечения избран арест. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

“Мы ранее сообщили, что им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РА (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям).

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда”.

Отдел информации и связей с общественностью Следственного комитета РА.