В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
13:44, 31 Январь, 2020
Экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса разработан в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщает в пятницу агентство "Синьхуа"со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, набор позволяет получать результат в течение 8-15 минут.
Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.