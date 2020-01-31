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В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут

В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут

Экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса разработан в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщает в пятницу агентство "Синьхуа"со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, набор позволяет получать результат в течение 8-15 минут.

Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.




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