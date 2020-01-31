Постпред Китая при ООН заявил о прогрессе в борьбе с новым коронавирусом

Более 130 человек в Китае были вылечены от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом заявил в четверг журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы делаем прогресс, раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового. Это принципиально, - сказал он. - Да, мы потеряли много жизней, но в то же время более 130 жизней были спасены, люди вылечились от заболевания",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Чжан Цзюнь заявил, что Китаю требуется поставка большего количества защитных масок и очков в связи со вспышкой пневмонии. "Нам поставляют маски ЮНИСЕФ, некоторые американские компании, но потребность еще есть" , - пояснил он.