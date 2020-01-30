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ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов. 

C 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.

 

 




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