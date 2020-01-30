ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit
17:32, 30 Январь, 2020
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов.
C 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.