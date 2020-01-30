Новоназначенный посол Украины в Армении вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Президенту Армении Армену Саркисяну вручил верительные грамоты чрезвычайный и полномочный посол Республики Украины в Республике Армения Иван Кулеба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян поздравил и пожелал успехов новоназначенному послу, выразив уверенность, что он послужит укреплению отношений между двумя странами.

Стороны отметили, что обе страны и оба народа связаны друг с другом глубокими историческими корнями, что создает прочную основу для дальнейшего развития армяно-украинских отношений.

Президент Саркисян сказал, что настало время для более практических шагов в отношениях двух стран, отметив, что возможности сотрудничества намного больше нынешнего уровня.

Посол Украины подчеркнул, что сделает все возможное для укрепления и продвижения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Говоря о расширении экономического сотрудничества, собеседники отметили важность активной работы Армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, ведущейся в этом направлении. Наряду с традиционными сферами сотрудничества они отметили и важность сотрудничества, обмена опытом и разработки совместных взаимовыгодных проектов в сферах новейших технологий, сельского хозяйства и безопасности продуктов питания.

В качестве эффективной площадки сотрудничества было отмечено и сотрудничество между парламентами двух стран и работа сформированных групп дружбы.

Высоко была оценена роль армянской общины, активно вовлеченной в общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь Украины, как связующего звена в укреплении дружественных отношений между двумя странами.