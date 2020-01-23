Армения представлена на первой в этом году международной туристической выставке Испании

При поддержке Ассоциации “Туризм Армения” Армения представлена в большом объединенном павильоне на первой в этом году Международной туристической выставке “Fitur2020”, которая проходит в столице Испании Мадриде.

Как передает «Арменпресс», туристические достопримечательности нашей страны представляют 9 компаний, имеющих многолетний опыт работы в сфере въездного туризма.

“Fitur2020” собрала на одной площадке более 10 тысяч туроператоров из 160 стран. Ожидается, что число профессионалов сферы и посетителей выставки превысит 250 000 человек.

Армянские туроператоры при представлении привлекательности нашей страны особенно акцентировали возможности культурного туризма и гастротуризма

“В этом году Армения представлена не несколькими маленькими стендами, а большим, представительным, единым павильоном. При этом под единую армянскую “крышу” собрались не только члены ассоциации, но и другие туристические компании с многолетним опытом. Это очень важно с точки зрения достойного представления нашей страны международным партнерам и сплочения туристической индустрии, единства, развития сферы”,- отметила председатель Ассоциации “Туризм Армения” Сюзанна Азоян.

Компании-члены Ассоциации “Туризм Армения” в разных регионах мира, начиная с 1995 года, представляли нашу страну международным партнерам, заложив основу организованному туризму Армении.

Работе по наилучшему представлению Армении на международной выставке “Fitur2020” содействовали Министерство иностранных дел Армении, посольство нашей страны в Испании и армянская община. “Fitur2020” стартовал 22 января и продлится 5 дней.