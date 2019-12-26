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В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 077 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 456 человек (женщин – 137, детей – 233), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 621 человек (женщин – 186, детей – 317)", - говорится в сообщении.

 

 




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