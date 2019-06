Ինքնաթիռից նկարահանված հրաբխի ժայթքումը հիացրել Է Ցանցի օգտատերերին

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ՀՈւՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ցանցի օգտատերերը հիացել են Մեքսիկայում Պոպոկատեպետլ հրաբխի ժայթքման կադրերով, որոնք նկարահանվել են մերձակայքով թռչող հանրանավի ուղեւորի կողմից: Հոլովակը հրապարակված Է Bloomberg TicToc by թվիթերում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X