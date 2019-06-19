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Снятое с борта самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети


Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера. Ролик опубликован в твиттере TicToc by Bloomberg, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.

 

 




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