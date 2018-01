Համացանցում են հայտնվել Samsung Galaxy S9 և S9+ հեռախոսների լուսանկարները

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Համացանցում են հայտնվել Samsung Galaxy S9 և S9+ հեռախոսների էկրանի հատվածի լուսանկարները: Այն հրապարակել է Venture Beat պորտալը: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:

Պորտալը նշում է, որ նոր սմարթֆոնի դիզայնը քիչ է տարբերվում նախկին մոդելինից: Galaxy S9-ը ունենալու է 5,8 դյույմանոց էկրան, 4 գիգաբայթ օպերատիվ և 64 գիգաբայթ ներքին հիշողություն: S9+ տարբերակը կունենա 6,2 դյույմանոց դիսփլեյ, 6 գիգաբայթ օպերատիվ և 128 գիգաբայթ ներքին հիշողություն: Հեռախոսը կունենա 12 մեգապիքսել հիմնական տեսախցիկ, ինչպես նաև արագացված նկարահանման հնարավորություն (480 կադր վայրկյանում):

Բացի այդ, Galaxy S9 և S9+ հեռախոսներում բարելավված կլինի դեմքերի ճանաչման ֆունկցիան:

Նոր սմարթֆոնի թողարկումը տեղի կունենա փետրվարի 25-ին:

