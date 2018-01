В Сети появились фото Samsung Galaxy S9 и S9+

В Сеть попали изображения передней части смартфона Samsung Galaxy S9 и S9+. Их публикует портал Venture Beat.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что дизайн нового смартфона мало чем отличается от предыдущей модели. По данным Venture Beat, Galaxy S9 получит 5,8-дюймовый экран, 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Версию S9+ оснастят 6,2-дюймовым дисплеем, 6 ГБ и 128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Основная камера на 12 мегапикселей получит изменяемую апертуру (f/2,4 — f/1,5) и возможность скоростной съемки (480 кадров в секунду).

Кроме того, в Galaxy S9 и S9+ будет улучшена система распознавания лиц, а сенсор отпечатка пальца будет располагаться под камерой, а не рядом с ней, как в предыдущей модели.

Официальный релиз нового смартфона намечен на 25 февраля.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/DCzOvO7OVQ by #testa_dox via @c0nvey pic.twitter.com/67PU9LQzyy