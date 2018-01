Հենրիխ Մխիթարյանը Լոնդոնում է

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային թիմի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանն արդեն Լոնդոնում է:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Sky sport-ի լրագրող Բրայան Սվենսոն Լոնդոնի հյուրանոցներից մեկում տեսել է Մխիթարյանին, իր գործակալ Ռայոլային և Մխիթարյանի քրոջը՝ Մոնիկային: ՀԱյ կիսապաշտպանը ժպտացել է ի պատասխան «Արսենալ» տեղափոխվելու հարցին:

Հենրիխ Մխիթարյանը «Մանչեսթեր Յունայթեդ» էր տեղափոխվել 2016 թվականին Դորտմունդի «Բորուսիա»-ից: Հայ կիսապաշտպանը «կարմիր սատանաների» կազմում 2016/17 մրցաշրջանում դարձել է Եվրոպայի լիգայի հաղթող՝ հեղինակելով եզրափակիչ երկու գոլերից մեկը:

Picture exclusive: Henrikh Mkhitaryan leaving a central #London hotel tonight after agreeing move to #Arsenal - he’ll undergo a medical in the next 48 hours. #AFC pic.twitter.com/DaIZ9vNhR0