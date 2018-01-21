Генрих Мхитарян в Лондоне  

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян уже в Лондоне.

Как передает Арменпресс, репортер Sky sport Брайан Свернсон в одном из отелей Лондона видел Мхитаряна, его агента Райолу и сестру Генриха – Монику. В ответ на вопрос о переходе в Arsenal Мхитарян улыбнулся.

Генрих Мхитарян перешел из дортмундской «Боруссии» в Manchester United в 2016г., в составе которой в 2016/17г. стал чемпионом Евролиги, став автором одного из финальных голов.