Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Генрих Мхитарян в Лондоне  


Полузащитник сборной  Армении Генрих Мхитарян  уже в Лондоне.

Как  передает Арменпресс, репортер Sky sport Брайан Свернсон в одном из отелей  Лондона видел Мхитаряна, его агента Райолу и сестру Генриха – Монику. В ответ на вопрос о переходе  в Arsenal Мхитарян улыбнулся.

Генрих Мхитарян перешел из дортмундской  «Боруссии» в Manchester United в 2016г., в составе которой в 2016/17г. стал чемпионом Евролиги, став автором одного из финальных голов.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации