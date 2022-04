Միացյալ Նահանգները ողջունում է խաղաղ բանակցություններին ուղղված Հայաստանի ու Ադրբեջանի քայլերը

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով բյուրոն անդրադարձել է հնարավոր խաղաղությանը միտված՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջեւ բանակցություններին։

The United States welcomes PM Pashinyan’s recent comments on peace negotiations with Azerbaijan, the recent bilateral FM call between Armenia and Azerbaijan, and President Aliyev’s commitment to peace negotiations.