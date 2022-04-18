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США приветствуют направленные на мирные переговоры шаги Армении и Азербайджана

США приветствуют направленные на мирные переговоры шаги Армении и Азербайджана

Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США  коснулось переговоров между Арменией и Азербайджаном, направленных на возможный мир.

«Соединенные Штаты приветствуют недавние комментарии премьер-министра Пашиняна о мирных переговорах с Азербайджаном, недавний двусторонний телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Азербайджана и приверженность президента Алиева мирным переговорам», - как сообщает Арменпресс, говорится в записи Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.


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