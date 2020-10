Արցախի հայերին Ադրբեջանի իշխանության ներքո ապրել պարտադրելը խախտում է միջազգային իրավունքը. Փաշինյան

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հաստատել է, որ Ադրբեջանը կառավարվում է ռասիստական ռեժիմի կողմից, որը փառաբանում է հայերի նկատմամբ էթնիկ բռնությունները եւ էթնիկ ատելություն է սերմանում հասարակության մեջ:

Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, ՀՀ վարչապետն այս մասին գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

«Արցախի հայերին Ադրբեջանի իշխանության ներքո ապրել պարտադրելը խախտում է միջազգային իրավունքը»,- գրել է Փաշինյանը:

#Azerbaijan is governed by racist regime that glorifies ethnic violence against #Armenians and implants ethnic hatred into society-confirmed by @ECHR_CEDH @ECRI_CoE #CERD. Forcing Armenians of #Artsakh to live under Azerbaijani rule violates international law. #RecognizeArtsakh