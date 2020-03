Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանը ցավակցել է Պատրիկ Դևեջյանի մահվան կապակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը ցավակցել է Ֆրանսիայում Պատրիկ Դևեջյանի մահվան կապակցությամբ՝ նշելով, որ Դևեջյանը հայ-ֆրանսիական բարեկամության մեծ դերակատար և խորհրդանիշ էր։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Տոլմաջյանը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է.

«Վիշտն անսահման է:

Խորապես ֆրանսիացի և միևնույն ժամանակ իր արմատներին մշտապես հավատարիմ Պատրիկ Դևեջյանը հայ-ֆրանսիական բարեկամության մեծ դերակատար և խորհրդանիշ էր:

Նա իր ողջ կյանքը նվիրել է հայ դատի պաշտպանությանը, հսկայական ներդրում ունեցել Ֆրանսիայում Հայոց Ցեղասպանության ճանաչմանը:

Նրա հեռացումը շատ մեծ կորուստ է բոլորիս համար: Իմ անկեղծ ցավակցություններն եմ հայտնում Դևեջյանի տիկնոջը՝ Սոֆիին, որդիներին, հարազատներին, ընկերներին»,- գրել է դեսպանը:

Le chagrin est immense. Profondément Français et toujours fidèle à ses origines, Patrick #Devedjian incarnait l’intégration exemplaire des Arméniens de France.

Il fut un fervent avocat de la cause arménienne, un grand acteur de l’amitié entre la #France et l’#Arménie. pic.twitter.com/jgfGON2tIu