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Посол Армении во Франции выразила  соболезнование  в связи с кончиной  Патрика Деведжяна

Посол Армении во Франции выразила  соболезнование  в связи с кончиной  Патрика Деведжяна

Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян выразила соболезнование в связи со смертью Патрика Деведжяна, который умер от коронавируса во Франции, отметив, что Деведжян сыграл выдающуюся роль в  армяно-французской дружбе, став ее ярким символом.

Как  передает Арменпресс,  так  написала посол Толмаджян   в своем микроблоге в Twitter.

«Скорбь безмерна.

Француз  до глубины души,  Патрик Деведжян был всегда глубоко предан  своим корням. Он сыграл выдающуюся роль в  армяно-французской дружбе, став ее ярким символом.

Всю свою жизнь он  посвятил  защите Ай Дата, внеся огромный вклад в признание Геноцида армян во Франции.

Его уход - огромная потеря для всех нас. Я выражаю искренние соболезнования супруге Патрика  Деведжяна Софи, их  сыновьям, родственникам, друзьям», - написала посол РА  во Франции.

75-летний Патрик Деведжян  несколько дней назад сказал, что болезнь поразила и его, но он выздоравливает благодаря стараниям врачей. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь видному французскому  политическому деятелю.

Патрик Деведжян родился в 1944 году,  26 августа Он активно участвовал в    политической жизни Франции. В 2002 году он был назначен министром по вопросам местного самоуправления, а в 2004 году получил портфель  министра промышленности Франции.


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