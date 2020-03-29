Посол Армении во Франции выразила  соболезнование  в связи с кончиной  Патрика Деведжяна

Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян выразила соболезнование в связи со смертью Патрика Деведжяна, который умер от коронавируса во Франции, отметив, что Деведжян сыграл выдающуюся роль в армяно-французской дружбе, став ее ярким символом.

Как передает Арменпресс, так написала посол Толмаджян в своем микроблоге в Twitter.

«Скорбь безмерна.

Француз до глубины души, Патрик Деведжян был всегда глубоко предан своим корням. Он сыграл выдающуюся роль в армяно-французской дружбе, став ее ярким символом.

Всю свою жизнь он посвятил защите Ай Дата, внеся огромный вклад в признание Геноцида армян во Франции.

Его уход - огромная потеря для всех нас. Я выражаю искренние соболезнования супруге Патрика Деведжяна Софи, их сыновьям, родственникам, друзьям», - написала посол РА во Франции.

75-летний Патрик Деведжян несколько дней назад сказал, что болезнь поразила и его, но он выздоравливает благодаря стараниям врачей. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь видному французскому политическому деятелю.

Патрик Деведжян родился в 1944 году, 26 августа Он активно участвовал в политической жизни Франции. В 2002 году он был назначен министром по вопросам местного самоуправления, а в 2004 году получил портфель министра промышленности Франции.