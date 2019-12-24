Урегулирование карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики РФ

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта продолжает оставаться приоритетом внешней политики РФ. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

“Россия является посредником, который пытается способствовать решению карабахского конфликта политическим путем на основе вариантов, приемлемых для сторон.

Россия является одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ - единственной международной структуры, имеющей мандат на урегулирование карабахского конфликта. Другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются США и Франция.