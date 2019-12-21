ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM

Вооруженные силы Республики Армения оснащены современными системами ПВО TOР-M2 KM российского производства.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вооруженные силы Армении оснащены системами современной противовоздушной обороны российского производства TOR-M2 KM — 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве не могу ничего сказать. Это военная тайна», - написал Пашинян.