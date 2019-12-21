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ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM

ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM

Вооруженные силы Республики Армения оснащены современными  системами ПВО TOР-M2 KM российского производства.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол  Пашинян.

«Вооруженные силы Армении оснащены системами современной противовоздушной обороны российского производства TOR-M2 KM  — 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве   не могу ничего сказать. Это военная тайна», - написал Пашинян.

 

 




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