Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности директора СНБ РА

20 декабря президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуардом Мартиросяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече, в которой принял участие и директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих структур двух армянских государств.