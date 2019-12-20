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Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности директора СНБ РА

Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности директора СНБ РА

20 декабря президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуардом Мартиросяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече, в которой принял участие и директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих структур двух армянских государств.




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