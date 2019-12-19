На погашение и обслуживание госдолга из государственного бюджета выделено около 449 млрд драмов

На погашение и обслуживание государственного долга в 2020 году из государственного бюджета выделено около 449 млрд драмов, из которых 281 млрд будут направлены на погашение долгов, а 168 млрд драмов - на выплату процентов. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал начальник отдела учета и обслуживания департамента стабильности государственного долга министерства финансов Республики Армения Артак Марутян в ходе представления программы займов на 2020 год..

«Государственный бюджет предусматривает около 449 млрд драмов на погашение и обслуживание долга в 2020 году, из которых 281 млрд будут направлены на погашение долгов, а 168 млрд драмов - на выплату процентов. Из 449 млрд драмов около 47 процентов приходятся на государственные облигации, 17 процентов - на еврооблигации, а доля иностранных кредитов составляет около 37 процентов», - сказал Марутян.

Ожидается, что средняя процентная ставка по государственному долгу к концу 2020 года составит 5,2%, а общие расходы на техническое обслуживание составят 2,4% ВВП.

По его словам, в результате реализованных мероприятий к концу 2020 года остаток внешнего долга составит около 4,4 млрд долларов, при этом наибольшую позицию приходится на Всемирный банк - 40% от общего долга, затем следуют Азиатский банк развития с долей 19%, Евразийский банк развития - 7%. Доля двусторонних займов составит 24%, при этом наибольшая доля у Российской Федерации и банка KfW - 9% и 6% соответственно. Ожидается, что непогашенный внешний долг в результате операций в 2020 году составит приблизительно 940 млн долларов США, при этом большая часть долга будет в отношении банка KfW - 31%, Азиатского банка - 22%, Евразийского банка развития - 17%, Всемирного банка - 24%.