Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и Арцаха

В Степанакерте 17 декабря состоялось 14-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальными Собраниями Республики Армения и Республики Арцах под председательством А.Мирзояна и А.Гуляна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, с приветственным словом на открытии заседания выступили спикеры двух армянских государств.

Вопросы повестки дня касались формирования дискурса азербайджано-карабахского конфликта и ожидающихся реформ в сферах высшего образования и науки Республики Армения.

Участники заседания обменялись мнениями по дальнейшей деятельности межпарламентской комиссии.

В рамках рабочего визита делегации во главе с Председателем НС А.Мирзояном также посещение ряда воинских частей Армии обороны.