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Армен Саркисян направил послание Нэнси Пелоси

Армен Саркисян направил послание Нэнси Пелоси

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Хотел бы выразить  глубокую благодарность Вам и Вашим коллегам за их приверженность борьбе за справедливость и за усилия, которые Вы предприняли в октябре этого года для принятия резолюции о Геноциде армян в Палате представителей.

Я также высоко ценю решение Сената, которое является мощным шагом на пути предотвращения будущих зверств и преступлений против человечности.

От имени всех армян всего мира я передаю Вам мои самые теплые чувства и самую глубокую благодарность.

Уверен, что развитие дальнейшего сотрудничества между Арменией и США будет соответствовать долгосрочным интересам двух стран», - говорится в послании президента Саркисяна.

 




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