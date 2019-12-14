Армен Саркисян направил послание Нэнси Пелоси

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Хотел бы выразить глубокую благодарность Вам и Вашим коллегам за их приверженность борьбе за справедливость и за усилия, которые Вы предприняли в октябре этого года для принятия резолюции о Геноциде армян в Палате представителей.

Я также высоко ценю решение Сената, которое является мощным шагом на пути предотвращения будущих зверств и преступлений против человечности.

От имени всех армян всего мира я передаю Вам мои самые теплые чувства и самую глубокую благодарность.

Уверен, что развитие дальнейшего сотрудничества между Арменией и США будет соответствовать долгосрочным интересам двух стран», - говорится в послании президента Саркисяна.