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В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

Почти 900 сирийских беженцев вернулись в САР из Иордании и Ливана за минувшие сутки. Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 889 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.

 




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БелТА

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