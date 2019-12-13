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Армения и Азербайджан в настоящее время не обсуждают никаких документов по НК 

Армения и Азербайджан в настоящее время не обсуждают никаких документов по НК 

В настоящее время Республика Армения и Азербайджан не обсуждают никаких документов в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 13 декабря заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

«Мы неоднократно заявляли, что на данном этапе ни один документ не обсуждается», - сказала Нагдалян.

Вчера Мамедъяров заявил в интервью, что на последней встрече в Братиславе был затронут «план Лаврова».




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