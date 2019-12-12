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Начальник Генерального штаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ

Начальник Генерального штаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ

Для участия в очередном заседании Военного комитета ОДКБ в Санкт-Петербурге в РФ выехала делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.




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