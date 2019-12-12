Президент Саргсян провел телефонный разговор с католикосом Великого Дома Киликии Арамом I

Президент Армении Армен Саргсян провел телефонный разговор с католикосом Великого Дома Киликии Арамом I. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента, Армена Саргсяна интересовала ситуация в Ливане и в этом контексте деятельность армянской церкви, национальных структур и образовательных учреждений. Его Святейшество Арам I предоставил информацию о ситуации в стране.

Президент Саргсян выразил поддержку Его Святейшеству и Католикосату Великого Дома Киликии, нашим ливанско-армянским соотечественникам, выразив готовность оказать им помощь в случае необходимости.