На Новый год мы хотим создать обстановку более широкого общения: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, почему правительство для организации новогодних мероприятий в Ереване решило выделить около 270 млн драмов. Как передает Арменпресс, в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении подчеркнул, что необходимо представить, для чего это делается, подчеркнув, что дело не в деньгах на еду и питье, или на излишества. Потому что, как нам кажется, мы этим решаем, продолжаем и развиваем эту традицию, мы должны решить очень важную социально-экономическую, психологическую и эстетическую проблему. О какой экономической проблеме может идти речь? Во-первых, вы знаете, что многие граждане Армении уже долгие годы по традиции, установившейся в Армении, отмечают Новый год за пределами страны, что является довольно серьезной экономической проблемой для нашей страны, поскольку деньги из нашей страны экспортируются. Мы поставили задачу, чтобы как можно больше граждан Армении отмечали Новый год в Армении. И вот комплекс этих мероприятий, который мы запланировали в Ереване, преследует именно эту цель. Конечно, мы понимаем, что за один год мы не решим эту проблему полностью, но мы имеем в виду, что с каждым годом эта традиция должна укрепляться”, - сказал премьер.

Он добавил, что они этим хотят стимулировать и поток туристов в Армению. “Вы знаете, что сейчас есть достаточно большой туристический интерес к Армении, и мы хотим этим вкладом стимулировать поток туристов в Армению. Я поставил такую задачу, что Армения не должна иметь сезонности для туризма. То есть, все 12 месяцев в году Армения должна быть интересным туристическим направлением”, - сказал Пашинян.

“Следующая важная задача, которую пытаются решить - внести некоторые корректировки с точки зрения содержания Нового года и его социального влияния. Много говорится о том, стоит ли тратить столько денег, когда в нашей стране есть множество социально необеспеченных или не столь обеспеченных людей. Та обстановка, которая создается на площади Республики, на мой взгляд, в первую очередь, людям, не имеющим возможности осуществлять традиционные новогодние расходы, дает возможность отметить Новый год на площади Республики, в центре Еревана на очень высоком уровне. На площади будут работать также и пункты быстрого питания, люди смогут прийти на площадь Республики с детьми. В парке 2750-летия Еревана будут павильоны, где будут продаваться бутерброды, гамбургеры. Люди, отмечая Новый год со своими друзьями и семьей, смогут с бокалом вина в шерстяной одежде, прогуливаться со своими детьми в новой эстетической среде, слушать музыку, зайти в музей, получить совершенно новое качество праздника”, - сказал Никол Пашинян.

По его словам, обычно Новый год мы представляем как праздник, когда маленькой группой, в дружеском окружении, с семьей закрываемся в наших домах и отмечаем праздник. “На Новый год мы хотим создать обстановку более широкого общения. Чтобы реализовать девиз - Армения - мой дом, люди - моя семья. Мы хотим расширить круг и среду этой новогодней семьи, что, однако, не противопоставляется традиции отмечать и в меньших масштабах. В этом случае традиции будут дополнять друг друга и создавать лучшую атмосферу”, - подчеркнул премьер-министр РА.

Пашинян сообщил, что с 21 декабря начнутся ежедневные концерты в парке 2750-летия Еревана, а затем и на площади Республики. Мы хотим сделать так, чтобы дети смотрели не на себя и на столы своих соседей, а на сцены, видели, имели что-то новое хорошее и красивое, имели бы альтернативу развитию своей визуальной эстетики. Хочу подчеркнуть очень важный нюанс. С 31 декабря по 4 января в Ереване состоятся концерты классической музыки, будут открыты театры, в определенные часы будут открыты и музеи. В этом плане также считаю очень важным, чтобы мы смогли развить ту культуру, что в новогодние дни можно потратить меньше денег на еду и потратить эту сумму и купить билеты на концерт классической музыки, в театр, в музей. Мы хотим сделать так, чтобы праздник стал атмосферой отдыха, а не пищевой или иной причиной депрессии”, - отметил он.