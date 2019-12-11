Тульская область РФ заинтересована в активизации многостороннего сотрудничества с Арменией

Заместитель министра экономики РА Варос Симонян принял делегацию Тульской области Российской Федерации, в составе которой были государственные чиновники Тульской области, представители структур и организаций, касающихся сфер промышленности, туризма, экологии, науки и культуры. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В ходе встречи члены делегации Тульской области для осуществления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере представили возможности своей области, в частности, потенциал машиностроения компании “Мехмаш” в сфере нефтегазовой промышленности, инновации, применяемые ЗАО “Краснобор” в области птицеводства и производства удобрений, перспективные кооперационные программы, предлагаемые организацией, содействующей осуществлению внешнеэкономической деятельности, а также ряд проектов организаций сферы туризма и культуры, представляющих возможный интерес для армянской стороны.

Заместитель министра предложил рассмотреть возможность подписания соответствующего документа, касающегося торгово-экономической сферы, и отметил, что подобный документ может придать новый импульс сотрудничеству с Тульской областью в сферах туризма, промышленности, торговли и других сферах, способствуя углублению и расширению связей.

Придавая важное значение необходимости активизации сотрудничества, стороны договорились обмениваться информацией об инвестиционных программах, а также содействовать укреплению связей между предпринимателями.