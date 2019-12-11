В НС Армении очередной день четырехдневного заседания

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, на очередном заседании 11 декабря депутаты во втором чтении обсудят и проголосуют за пакет законопроектов О внесении дополнения в Конституционный закон “О Конституционном суде” и смежных законов.

В проект повестки очередных четырехдневных заседаний, созванных 3 декабря, включены 40 вопросов. 4 декабря на заседании Национального собрания состоялось обсуждение вопросов и ответов с правительством РА.

5 декабря депутаты Национального собрания РА обсудили проект Закона РА “О государственном бюджете РА на 2020 год”. На заседании 6 декабря проект был принят. Парламентские фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” голосовали против проекта Закона ”О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

9 декабря депутаты во втором и первом чтении обсудили ряд законопроектов. В первом чтении были обсуждены проект Закона “О снижении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей” и пакет смежных законопроектов и пакет проектов Закона о внедрении ранней пенсионной системы для судей Конституционного суда.

10 декабря депутаты Национального собрания Армении приняли в первом чтении проект Закона “Об уменьшении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей” и пакет смежных законопроектов. В первом чтении был принят и пакет проектов Законов О внесении дополнения в Конституционный закон “О Конституционном суде”, предложенный правительством РА и смежных законов. Было принято решение обсуждение этого пакета провести по специальной процедуре.