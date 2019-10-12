С 15 октября температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов

На территории РА днем 12-го в большинстве регионов, в первой половине ночи 13-го в Арцахе и Сюнике ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 13-го и с 14-17 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 12-го и 13-го октября температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов, а с 15-16 - повысится на 3-5 градусов.

Как передает Арменпресс, вЕреване после полудня 12-го октября в отдельных местах города ожидается дождь с грозой, а с 14-17 - погода без осадков.