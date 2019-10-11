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Президент Арцаха провел встречу с членами франкофонной делегации Королевства Бельгия

Президент Арцаха провел встречу с членами франкофонной делегации Королевства Бельгия

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 октября провел встречу с членами франкофонной делегации Королевства Бельгия, находящейся в республике в рамках Форума друзей Арцаха “Сотрудничество во имя справедливости и мира” в составе парламентариев, политических и общественных деятелей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития связей между Арцахом и франкофонными регионами Бельгии.

Президент Саакян вручил медаль “Благодарность” бывшему председателю франкофонного парламента Брюсселя Жюли де Грот за значительный вклад в дело содействия Арцаху.




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