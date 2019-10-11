Глава МИД Арцаха представил достижения и вызовы в процессе государственного строительства Арцаха

Министр иностранных дел Масис Маилян 11 октября на проходящем в Степанакерте Форуме друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира» выступил с речью на тему «Международное признание Республики Арцах в качестве залога стабильности и мира в регионе», в которой представил достижения и вызовы в процессе государственного строительства Арцаха, а также перспективы преодоления существующих проблем и установления прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Маилян в своей речи, в частности, отметил, что провозглашение республики и принятие Декларации о государственной независимости прошли в полном соответствии с международным правом и действовавшим в то время национальным законодательством. Арцах был вправе создать независимое государство в порядке реализации права на самоопределение и в соответствии с правом на сецессию в качестве средства защиты в условиях систематической дискриминации, массовых нарушений прав человека и этнических чисток, проводимых Азербайджаном.

Масис Маилян отметил, что на протяжении продолжительного времени доминировало мнение о том, что мирное соглашение с Азербайджаном откроет путь к международному признанию Арцаха. Однако с самого начала процесс мирного урегулирования столкнулся с непреодолимым препятствием - нежеланием Азербайджана отказываться от логики конфронтации, что привело к необходимости активизации усилий, направленных на международное признание республики.

Министр выразил уверенность, что в создавшейся ситуации международное признание Арцаха обеспечит необратимость мирного процесса и станет стимулом для окончательного разрешения азербайджано-карабахского конфликта посредством переговоров. Более того, международное признание Республики Арцах позволит помимо жесткой силы или военных средств применять мягкую силу, то есть политико-дипломатический инструментарий с целью обеспечения безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха также отметил важность признания Арцаха с точки зрения защиты прав человека, отметив, что необходимость снижения влияния конфликта на повседневную жизнь граждан Арцаха является требованием времени. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул, что народ Арцаха не должен быть ущемлен в своих правах или же ограничен в реализации своего потенциала только по той причине, что он живет в непризнанной стране.

В своей речи глава внешнеполитического ведомства выразил признательность друзьям Арцаха за поддержку народа республики в его стремлении к свободе и справедливости и за содействие развитию международных связей Арцаха. Масис Маилян отметил, что форум станет сигналом международному сообществу о недопустимости изоляции Арцаха и лишения его граждан возможностей международного сотрудничества.