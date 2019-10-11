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Президент Армении принял участников Международной школы молодых лидеров

Президент Армении принял участников Международной школы молодых лидеров

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял участников Международной школы молодых лидеров, прибывших из разных стран.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, уже третий год по инициативе Фонда содействия молодым лидерам мероприятие организуется в Армении. В этом году оно проводится под названием “Лидерство в бизнесе”.

Гости рассказали о своих встречах, впечатлениях, отметили, что формат школы создает хорошую возможность как для приобретения опыта и знаний, так и для сотрудничества.

Президент Армен Саркисян приветствовал реализацию подобных молодежных инициатив, призвал быть более активными и инициативными, выступать с идеями, созвучными быстро меняющемуся миру. Пожелав участникам встречи успехов, президент похвалил их профессиональные навыки и их намерения усовершенствовать Армению.




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