Президент Армении принял участников Международной школы молодых лидеров

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял участников Международной школы молодых лидеров, прибывших из разных стран.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, уже третий год по инициативе Фонда содействия молодым лидерам мероприятие организуется в Армении. В этом году оно проводится под названием “Лидерство в бизнесе”.

Гости рассказали о своих встречах, впечатлениях, отметили, что формат школы создает хорошую возможность как для приобретения опыта и знаний, так и для сотрудничества.

Президент Армен Саркисян приветствовал реализацию подобных молодежных инициатив, призвал быть более активными и инициативными, выступать с идеями, созвучными быстро меняющемуся миру. Пожелав участникам встречи успехов, президент похвалил их профессиональные навыки и их намерения усовершенствовать Армению.