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Делегация во главе с председателем НС посетила посольство Армении в Нидерландах

Делегация во главе с председателем НС посетила посольство Армении в Нидерландах

Делегация во главе с председателем НС РА Араратом Мирзояном вечером 10 октября приняла участие в приеме, организованном посольством Армении в Нидерландах, посвященном Дню независимости РА. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС Армении, состоялся концерт Сергея и Лусине Хачатрян, посвященный 150-летию Комитаса.

На концерте присутствовали также председатель Сената Нидерландов, члены дипломатического корпуса и многочисленные представители армянской общины.




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