Sky: Лондон предлагает ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле

Британские переговорщики предлагают Евросоюзу заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, которое, по мнению Лондона, может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой источники в Брюсселе.

По данным телеканала, такое соглашение позволило бы обнулить все тарифы между Великобританией и странами ЕС, которые появились бы в случае Brexit без сделки. В то же время пока не ясно, каким образом в этом будет решена неизбежная проблема возникновения таможенной границы, что является принципиально важным вопросом применительно к острову Ирландия. Часть из него занимает входящая в состав Евросоюза Республика Ирландия, часть - составная часть Великобритании, Северная Ирландия.

Sky News также замечает, что в Брюсселе воодушевлены результатами сегодняшних переговоров премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и главы правительства Ирландии Лео Варадкара. По их итогам глава ирландского правительства, заявил, что достижение сделки о Brexit возможно до конца октября. По мнению телеканала, изменение позиции Варадкара может привести к тому, что солидарность с ним проявят и другие европейские лидеры.