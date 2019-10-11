Цены на цветные металлы - 10-10-19

ЛОНДОН, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1738.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5692.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2133.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17600.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16350.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2293.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.70% и составила 24802.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 2.10% и составила 36500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.