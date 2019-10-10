Зограб Мнацаканян принял участие в СМИД СНГ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 10 октября в Ашхабаде принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках СНГ, а также шаги, которые необходимо предпринять для повышения эффективности структуры.

Помимо других вопросов, глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян также подробно изложил принципиальную позицию и подходы Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в котором главными приоритетами армянской стороны являются вопросы безопасности и статуса Арцаха. Подтвердив приверженность Армении исключительно мирному урегулированию вопроса, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что для успешного продвижения мирного процесса необходимо, чтобы переговоры не рассматривались как средство продвижения и навязывания максималистских подходов. В этом контексте глава МИД Армении также указал на необходимость обеспечения баланса обязательств в мирном процессе.

По итогам заседания была принята Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества Независимых Государств, ряд других документов, регламентирующих, в частности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, развитии информационного обмена между компетентными органами в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью.

Министры также предварительно согласовали проект Обращения лидеров государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проект будет вынесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который пройдет в Ашхабаде 11 октября 2019 года.

Было принято решение о том, что очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 3 апреля 2020 года в Республике Казахстан.