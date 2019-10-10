Заре Синянан представил подробности об обеспечении безопасности армянского населения Сирии

Жители сирийского города Тель-Абьяд армянского происхождения переехали в Алеппо. В беседе с Арменпресс главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян представил подробности о событиях в Сирии и коснулся действий в контексте других возможных событий.

- Господин Синанян, Вы поддерживаете связь с армянской общиной Сирии и нашими дипломатическими представителями в связи с турецкими военными операциями в Сирии? Какую свежую информацию Вы можете представить?

- Да, я поддерживаю связь с нашей общиной и нашими дипломатическими миссиями, а также сотрудничаю с нашими ведомствами, занимающимися этой деятельностью. У меня есть свежая информация о том, что армяне Тель-Абьяда покинули город и переезжают в Алеппо. Наши соотечественники в Камишли все еще находятся в городе.. Должен отметить, что в отличие от Камышлы, где происходят только бомбардировки, вокруг Тай-Абьяда уже проводятся наземные военные операции.

- Есть ли информация о количестве армян, проживающих на территориях, где Турция ведет военные действия? Есть ли связь с этими семьями? Есть ли армянские семьи, которые покинули эти территории?

- На данный момент 16 армянских семей из Тель-Абьяда приближаются к Алеппо. Как только они доедут до Алеппо, мы установим с ними связь. В Камышлы есть около 430 армянских семей, с которыми мы поддерживаем связь через наших дипломатических представителей.

- Учитывая, что армянская община ранее сталкивалась с гуманитарными проблемами в связи с военными операциями в Сирии, какие меры планирует аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры относительно других возможных развитий на данном этапе?

- Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры сотрудничает и будет сотрудничать с другими ведомствами в целях создания максимально безопасных условий для наших соотечественников, а главное, чтобы не было человеческих жертв.

Анна Гзирян