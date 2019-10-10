Правительство предлагает выдавать категорию инвалидности и через 5 лет по окончани= военной службы

Правительство Армении предлагает по военной причинной связи предоставлять категорию инвалидности и через 5 лет после окончания службы.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября заявил первый заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян.

“При обращении в Центральную военную комиссию по поводу травм, увечья или болезней, полученных на военной службе, в случае с полицией - в соответствующую комиссию, предоставлялась военная причинная связь с этой болезнью, травмой или увечьем для представления в медико-социальную комиссию, которая и назначает категорию инвалидности, но она предоставлялась лишь сроком на пять лет после окончания службы.

Однако был следующий случай, в 2000 году человек окончил службу, в 2018 году обратился по поводу назначения категории инвалидности. Но поскольку в законе указано, что через пять лет мы не можем давать военную причинную связь, и можем назначить лишь пенсию по трудовой инвалидности, КС решил, что это противоречит Конституции, и мы снимаем это регулирование”, - сказал Гаспарян.

Первый заместитель министра отметил, что принятие проекта закона повлияет на государственный бюджет.