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Зограб Мнацаканян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Зограб Мнацаканян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, состоялась встреча Совета министров иностранных дел в узком составе.




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