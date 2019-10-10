Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, состоялась встреча Совета министров иностранных дел в узком составе.