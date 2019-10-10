Никол Пашинян совершит рабочий визит в Туркменистан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вечером 10 октября с рабочим визитом вылетит в Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ, которое состоится 11 октября в Ашхабаде.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита премьер-министр Никол Пашинян встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Премьер-министр Армении примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составе и выступит с речью.